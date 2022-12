AstraZeneca : Données mitigées dans l'essai PEARL

(CercleFinance.com) - AstraZeneca fait part de données mitigées de l'essai de phase III PEARL évaluant son Imfinzi en monothérapie chez les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) de stade IV (métastatique), par rapport à la chimiothérapie à base de platine.



Il n'a pas atteint de signification statistique pour les critères d'évaluation principaux de l'amélioration de la survie globale chez les patients à expression tumorale PD-L1 de 25% ou plus, ou dans un sous-groupe de patients à faible risque de mortalité précoce.



Le laboratoire pharmaceutique fait part par contre d'une amélioration de la survie globale cliniquement significative dans le sous-ensemble de patients présentant une expression tumorale L1 supérieure à 50%, un critère d'évaluation secondaire.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.