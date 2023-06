AstraZeneca : Données favorables dans l'HPN

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a fait état ce week-end de données de phase III positives dans l'hémoglobinurie paroxystique nocturne, une maladie rare du sang.



Selon ces résultats, le danicopan a permis une amélioration 'statistiquement significative' du contrôle de la maladie et des niveaux d'hémoglobine en complément d'inhibiteurs de la protéine C5 et en comparaison d'un placebo et d'inhibiteurs C5.



Ces données ont été présentées vendredi à l'occasion de l'Association européenne d'hématologie de Francfort.



L'hémoglobinurie nocturne paroxystique - une maladie dans laquelle les globules rouges sont détruits par le système immunitaire ce qui provoque de l'anémie, de la fatigue, des caillots sanguins et des maladies rénales - peut engager le pronostic vital.



