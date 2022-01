AstraZeneca : Données favorables à une 3e dose de Vaxzevria

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir obtenu des résultats positifs sur son vaccin Covid Vaxzevria, dans le cadre d'une analyse préliminaire. Les données ont montré qu'une 3e dose de Vaxzevria augmentait la réponse immunitaire aux variants bêta, delta, alpha et gamma, tandis qu'une analyse séparée des échantillons de l'essai a montré une réponse accrue des anticorps au variant Omicron.



Les résultats ont été observés chez des individus préalablement vaccinés avec Vaxzevria ou un vaccin à ARNm.





'Ces données s'ajoutent à l'ensemble croissant de preuves soutenant Vaxzevria en tant que troisième dose de rappel, quels que soient les calendriers de primo-vaccination testés' souligne le laboratoire.



'Compte tenu de l'urgence continue de la pandémie et de la réponse immunitaire accrue de Vaxzevria à la variante Omicron, nous continuerons à faire progresser les soumissions réglementaires dans le monde entier pour son utilisation comme troisième dose de rappel', a indiqué Sir Mene Pangalos, vice-président exécutif en charge de la BioPharmaceuticals R&D chez AstraZeneca.



