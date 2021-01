AstraZeneca : Données encourageantes sur le cancer du poumon

(CercleFinance.com) - De nouvelles données d'AstraZeneca et Daiichi Sankyo portant sur le datopotamab deruxtecan et l'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) ont montré 'des résultats encourageants' chez les patients atteints de cancer du poumon non à petites cellules métastatique (CPNPC).



'Les premières données pour le datopotamab deruxtecan et Enhertu suggèrent un bénéfice durable prometteur pour les patients ayant des options de traitement limitées. (...) Nous attendons avec impatience de nouvelles données cliniques issues de ces programmes de développement chez des patients atteints de cancer du poumon', a réagi Cristian Massacesi, vice-président senior et responsable du développement tardif, R&D en oncologie chez AstraZeneca.



Le cancer du poumon est la principale cause de décès par cancer chez les hommes et les femmes, et représente environ un cinquième de tous les décès par cancer dans le monde.



