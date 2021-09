AstraZeneca : Développe l'ARN auto-amplifié avec VaxEquity

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce ce matin une collaboration de recherche stratégique à long terme avec VaxEquity pour la recherche, le développement et la commercialisation de 'saRNA', une plateforme thérapeutique exclusive d'ARN auto-amplifiant, développée à l'Imperial College de Londres.



AstraZeneca soutiendra VaxEquity avec un financement de R&D visant à faire avancer de nouveaux programmes thérapeutiques. Le laboratoire pourrait collaborer avec VaxEquity sur jusqu'à 26 cibles médicamenteuses et investira également dans VaxEquity pour poursuivre le développement de la plateforme 'saRNA'.



saRNA est une nouvelle plate-forme pour le développement de médicaments et de vaccins qui utilise une technologie similaire à l'ARNm mais avec la capacité supplémentaire de s'auto-amplifier, exprimant ainsi les protéines plus longtemps, donc avec des niveaux de protéines plus élevés par dose.







