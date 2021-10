AstraZeneca : Désignation de médicament orphelin aux USA

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi que Tezepelumab, une molécule qu'il développe avec Amgen, avait obtenu le statut de 'médicament orphelin ' de la part de la FDA dans le traitement de l'oesophagite à éosinophiles, un trouble gastro-intestinal rare.



L'oesophagite à éosinophiles est une maladie chronique de l'oesophage à médiation immunitaire qui provoque une inflammation prédominante de l'oesophage, provoquant des symptômes similaires à ceux du reflux.



La désignation de médicament orphelin est accordée par la FDA à des médicaments destinés à améliorer la qualité de vie des patients atteints de maladies rares, affectant moins de 200.000 personnes aux Etats-Unis.



Cette désignation accorde un certain nombre d'avantages, tels que sept années

d'exclusivité commerciale aux Etats-Unis après approbation ainsi qu'une dispense de certaines étapes d'enregistrement.



La Food and Drug Administration (FDA) avait déjà accordé un examen prioritaire à Tezepelumab pour le traitement de l'asthme.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.