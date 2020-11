AstraZeneca : Des résultats pour le traitement de l'asthme

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et son partenaire américain Amgen ont déclaré ce matin que leur traitement expérimental de l'asthme sévère a atteint son objectif principal dans un essai de phase 3.



Le fabricant de médicaments a déclaré que le tézépelumab, associé à un traitement standard, a montré une réduction statistiquement et cliniquement significative du taux d'exacerbation de l'asthme sur 52 semaines dans l'ensemble de la population de patients, par rapport au placebo lorsqu'il est ajouté à des corticostéroïdes inhalés.



L'essai a également satisfait au critère d'évaluation principal chez les patients présentant de faibles niveaux d'éosinophiles, a déclaré AstraZeneca, qui a également souligné que le tézépelumab était 'très bien toléré' chez les patients.



Les patients continuent à ressentir des symptômes et des exacerbations fréquentes malgré l'utilisation de contrôleurs d'asthme à forte dose. L'asthme sévère toucherait environ 34 millions de personnes dans le monde.



