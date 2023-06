AstraZeneca : Des progrès contre le cancer de l'ovaire

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonçait samedi que l'association de Lynparza et d'Imfinzi réduit le risque de progression de la maladie ou de décès de 37% par rapport à la chimiothérapie et au bevacizumab chez les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé sans mutations BRCA tumorales dans l'essai de phase III DUO-O.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive de la R&D en oncologie chez AstraZeneca, a déclaré : 'L'essai DUO-O démontre le potentiel de l'association de l'inhibition de la PARP avec l'immunothérapie et nous attendons avec impatience de voir des données plus mûres et des résultats de critères secondaires clés.'



Lors d'une analyse exploratoire planifiée du sous-groupe de patientes HRD-négatives, Lynparza, Imfinzi, la chimiothérapie et le bevacizumab ont réduit le risque relatif de progression de la maladie ou de décès de 32% par rapport à la chimiothérapie et au bevacizumab. La survie sans progression médiane était de 20,9 mois contre 17,4 mois.



Au moment de cette analyse intermédiaire, un bras supplémentaire évaluant la combinaison de la chimiothérapie et du bevacizumab était en cours d'évaluation.



