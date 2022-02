AstraZeneca : Des essais cliniques positifs sur Lynparza

(CercleFinance.com) - AstraZeneca gagne plus de 2,5% mardi sur le marché boursier britannique après l'annonce du succès d'un essai clinique dans le traitement du cancer de la prostate.



Peu après l'ouverture, le titre progresse de 2,6%, signant la troisième meilleure performance d'un indice FTSE 100 en hausse de 0,3%.



Le groupe biopharmaceutique a annoncé ce matin que le médicament Lynparza associé à l'anticancéreux abiraterone avait permis d'améliorer de manière 'significative' la survie des patients.



Dans le détail, l'étude clinique de phase III, baptisé 'PROpel', a démontré que l'association des deux molécules réduisait de 34% le risque de progression de la maladie par rapport au traitement de référence.



Ces résultats concernent plus précisément le traitement en première ligne du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration.



Dans son communiqué, AstraZeneca rappelle que le cancer de la prostate est le deuxième le plus répandu chez les hommes, avec près de 375.000 décès chaque année.



Le laboratoire a prévu de présenter ces données jeudi à l'occasion du symposium de l'ASCO consacré aux cancers des voies génito-urinaires.



