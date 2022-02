AstraZeneca : Départ du président du conseil l'an prochain

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi le départ prochain de Leif Johansson, le président de son conseil d'administration, qui quittera ses fonctions après l'assemblée générale prévue l'an prochain.



Johansson, qui était arrivé au sein du conseil du groupe biopharmaceutique en 2012, s'était vu proposer l'an dernier une prolongation de son mandat de président pour cause de rachat stratégique de l'américain Alexion.



AstraZeneca précise que son conseil d'administration lui a demandé de poursuivre son rôle pour une année supplémentaire en attendant de lui trouver un remplaçant et d'assurer une transition en douceur au niveau de la présidence.



Le laboratoire ajoute que la recherche de son successeur a d'ores et déjà débuté.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.