AstraZeneca : Démarrage d'un essai de phase 3

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Daiichi Sankyo ont annoncé jeudi le démarrage d'un essai clinique de phase 3 visant à évaluer l'efficacité de leur immunothérapie Enhertu dans le traitement du cancer avancé de l'estomac.



L'étude va consister à mesurer les effets du médicament comparé à un traitement standard existant pour ce qui concerne les cancers de l'estomac dits HER2+, associés à un très mauvais pronostic puisque seulement 5% à 10% des patients survivent au bout de cinq ans.



L'essai clinique lancé par AstraZeneca et Daiichi Sankyo prévoit le recrutement de 490 patients en Asie, en Europe et en Amérique du Sud.



