AstraZeneca : De nouvelles données favorables pour Farxiga

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi que des données détaillées de phase III montraient que Farxiga permettait de réduire le risque de décès lié aux maladies cardiovasculaires et d'aggravation de l'insuffisance cardiaque.



Selon les conclusions de l'étude, la prise de Farxiga a réduit ces risques de 18% (16,4% par rapport au dapagliflozin et 19,5% par rapport au placebo) sur une durée d'observation de plus de deux ans.



Ces données présentées à l'occasion de la tenue du congrès annuel de la Société européenne de cardiologie, qui se tient actuellement à Barcelone, ont également fait l'objet d'une publication dans la revue New England Journal of Medicine.



Des données globales compilant deux essais de phase III ont, elles, montré que le Farxiga réduisait le risque de décès cardiovasculaire de 14% et décès lié à d'autres causes de 10% chez les insuffisants cardiaques.



