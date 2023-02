AstraZeneca : De nouvelles données à venir dans le VRS

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi qu'il comptait présenter cette semaine de nouvelles données sur la prévention des infections des voies respiratoires inférieures causées par le VRS chez le nourrisson, à l'occasion d'un congrès organisé à Lisbonne.



Le laboratoire pharmaceutique prévoit notamment de lever le voile sur les conclusions d'un essai de phase III visant à déterminer l'efficacité du Beyfortus, l'anticorps qu'il développe avec Sanofi, contre les infections causées par le VRS chez des nourrissons nés à terme ou légèrement prématurés (35 semaines de gestation ou plus) au début de la première saison de circulation du VRS de leur vie.



D'après le groupe, ces résultats renforcent l'efficacité du Beyfortus, avec entre 70% et 80% d'infections en moins qu'avec un placebo.



Le VRS, plus connu sous le nom de bronchiolite du nourrisson, est un virus saisonnier commun et très contagieux, qui infecte presque tous les enfants avant l'âge de deux ans.



Ces annonces interviennent à la veille de l'ouverture de la conférence 'ReSViNet' consacrée aux infections par le VRS, qui se tiendra jusqu'à vendredi à Lisbonne.



