AstraZeneca : De bons résultats dans le cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Une étude clinique de phase III a montré que le Lynparza, l'anticancéreux développé par AstraZeneca et Merck, améliorait de manière 'significative' la survie sans progression de la maladie des patients atteints d'un cancer de la prostate.



L'essai a montré que le Lynparza associé à l'abiraterone, un traitement standard de la maladie, permettait de réduire le risque d'aggravation ou de décès de 34% par rapport à l'abiraterone seul.



L'association des deux médicaments a permis par ailleurs d'améliorer de24,8 mois la durée médiane de survie sans progression de la maladie, contre 16,6 mois pour l'abiraterone.



L'étude portait sur le traitement en première ligne des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et pour qui la présence de récepteurs LHRH a été ou non confirmée



Ces résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM), précisent AstraZeneca et Merck.



Avec environ 375.000 décès chaque année, le cancer de la prostate est la deuxième forme de cancer la plus répandue chez les hommes.



