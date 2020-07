AstraZeneca : Dans le vert après l'analyse de Crédit Suisse

(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert dans un marché en repli alors que Crédit Suisse a confirmé son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours de 9000 pence



AstraZeneca a annoncé la signature d'un accord avec le japonais Daiichi Sankyo en vue du développement et de la commercialisation d'un nouvel anticorps destiné au traitement des tumeurs cancéreuses.



Le partenariat s'articulera autour de DS-1062, un anticorps visant une glycoprotéine membranaire présente au niveau de nombreuses tumeurs, parmi lesquelles les cancers du poumon et du sein.



' Le groupe est clairement très enthousiasmé par le potentiel fondamental de TROP2 dans plusieurs types de tumeurs. Le potentiel de ventes de pointe est de 4,5 milliards de dollars ' indique Crédit Suisse.



' Nous nous attendons prudemment à un pic de ventes de 2,5 milliards de dollars dans le cancer du poumon et 1 milliard de dollars dans chacun des cancers de la vessie et du TNBC. Nous visons le premier lancement en 2023 ' rajoute le bureau d'analyses.



' Nous augmenter le BPA de base de 1% en moyenne de 2023 à 2025 avec un potentiel de levier important '.



