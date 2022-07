AstraZeneca : Croissance de 48% du chiffre d'affaires

(CercleFinance.com) - AstraZeneca publie ses résultats pour le premier semestre 2022. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 48% pour atteindre 22 161 millions de dollars, la croissance provenant de tous les domaines thérapeutiques et de l'ajout d'Alexion.



La marge brute de base est de 81%. La marge opérationnelle est de 33%. Les charges d'exploitation totales ont augmenté de 33%, reflétant l'ajout d'Alexion et l'investissement continu dans de nouveaux produits.



Le BPA de base est de 3,61 $, le deuxième trimestre ayant bénéficié d'un taux d'imposition de base de 15 %. Les prévisions pour l'exercice 2022 reste de 18-22%. En prévoyant que l'autre résultat d'exploitation du deuxième semestre 2022 sera similaire à celui du premier semestre, les prévisions de BPA sont inchangées.



Pascal Soriot, Directeur Général, commentant les résultats, a déclaré : 'Nous avons fait de grands progrès dans nos efforts pour combattre le COVID-19. On estime que Vaxzevria a sauvé plus de six millions de vies au cours de la première année de déploiement, et Evusheld a protégé des centaines de milliers de personnes immunodéprimées, leur permettant de retrouver une vie plus normale. Nous sommes impatients d'annoncer les résultats de plusieurs essais importants en phase avancée de développement cette année et l'année prochaine.'



