AstraZeneca : Contrat avec les USA pour un soin du Covid

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir modifié un accord existant avec le gouvernement américain afin de fournir jusqu'à 500 000 doses supplémentaires du AZD7442, une combinaison d'anticorps à action prolongée (LAAB) actuellement en phase de développement avancé pour la prévention et le traitement de la Covid-19.



Signé en octobre 2020, l'accord initial portait sur le développement de l'AZD7442 et la fourniture de 100 000 doses initiales. Un accord distinct avait aussi prévu la fourniture de 100 000 autres doses, ce qui porte les approvisionnements potentiels totaux à 700 000 doses en 2021.



'La combinaison d'anticorps à action prolongée a le potentiel d'offrir une protection presque immédiate à ceux qui ne peuvent pas être vaccinés, à la fois pour prévenir l'infection ou traiter la maladie chez les patients déjà infectés par le virus', souligne Pascal Soriot, directeur générald'AstraZeneca.



Actuellement évalué dans le cadre d'essais de stade avancé chez plus de 9 000 participants à travers le monde, le LAAB est conçu pour réduire le risque de résistance développé par le virus SARS-CoV-2 et ses variantes.



