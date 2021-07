AstraZeneca : Collaboration avec Regeneron dans l'obésité

(CercleFinance.com) - L'américain Regeneron a annoncé mardi la conclusion d'un accord de collaboration dans la recherche avec AstraZeneca portant sur le développement de traitements contre l'obésité et ses co-morbidités.



Dans un communiqué, les deux laboratoires expliquent qu'ils comptent développer de petits composés moléculaires ciblant de rares mutations génétiques dans le gène appelé GPR75, associées à une plus grande protection contre l'obésité.



Regeneron et AstraZeneca ont prévu de partager à égalité les coûts liés au programme, ainsi que les éventuels bénéfices tirés du projet.



