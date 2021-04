AstraZeneca : Collaboration avec le Massachusetts General

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé mardi la signature d'un accord de collaboration dans le domaine de la santé numérique avec le Massachusetts General Hospital, un hôpital de Boston considéré comme l'un des meilleurs du monde.



Aux termes de l'accord, le MGH - qui est aussi le plus grand hôpital d'enseignement de Harvard - utilisera 'Amaze', la plateforme de gestion de la maladie développée par AstraZeneca dans le cadre de deux essais cliniques empiriques conduits dans l'insuffisance cardiaque et l'asthme.



La plateforme numérique - dotée à la fois d'une application pour le patient et d'un tableau de bord pour le médecin - doit permettre d'améliorer la pratique de la médecine fondée sur les données cliniques, expliquent les deux partenaires.



En cas de réussite des deux essais, AstraZeneca et le Massachusetts General Hospital ont prévu d'étendre leur collaboration à d'autres types de maladies chroniques.



