AstraZeneca : Cède les droits mondiaux de deux médicaments

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce aujourd'hui avoir accepté de transférer ses droits mondiaux sur l'Eklira (bromure d'aclidinium), connu sous le nom de Tudorza aux États-Unis, et sur le Duaklir (bromure d'aclidinium / formotérol) à Covis Pharma Group (Covis Pharma), deux médicaments utilisés pour traiter les patients atteints de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC).



L'accord prévoit que Covis Pharma verse 270 millions de dollars en contrepartie à AstraZeneca ainsi que certains coûts lés au développement des médicaments.



En 2020, Eklira et Duaklir ont généré un chiffre d'affaires d'AstraZeneca de 143 millions de dollars dans les pays couverts par cet accord.



La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires. L'accord n'aura pas d'impact sur les prévisions financières de la Société pour 2021, précise AstraZeneca.



