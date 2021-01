AstraZeneca : Cède les droits de l'Atacand à Cheplapharm

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir finalisé la cession des droits commerciaux de l'Atacand (candesartan cilexetil) et de l'Atacand Plus (une combinaison de candesartan cilexetil et d'hydrochlorothiazide) dans plus de 70 pays à Cheplapharm Arzneimittel (Cheplapharm).



Selon l'accord, AstraZeneca a reçu un paiement de 250 millions de dollars de la part de Cheplapharm et recevra d'autres paiements non conditionnels d'un montant total de 150 millions de dollars au cours du premier semestre 2021.



La valeur actuelle de tous les paiements, soit 400 millions de dollars, sera déclarée dans les états financiers d'AstraZeneca dans les autres produits d'exploitation au quatrième trimestre de 2020, indique AstraZeneca.



En 2019, les ventes d'Atacand et Atacand Plus ont atteint 148 millions de dollars dans les pays couverts par l'accord, soit un bénéfice avant impôts de 89 millions de dollars, indique le laboratoire.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.