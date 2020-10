AstraZeneca : Cède les droits d'un antihypertenseur

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé vendredi la signature d'un accord visant à céder à l'allemand Cheplapharm les droits de commercialisation dans 70 pays d'un traitement de l'hypertension artérielle.



Ce médicament, Atacand, ainsi que sa version renforcée Atacand Plus, sera cédé pour un total de 400 millions de dollars, dont 250 millions devront être versés au moment de la finalisation de l'opération, indique AstraZeneca dans un communiqué.



Le groupe biopharmaceutique rappelle qu'il cherche à se délester de ses médicaments 'matures' afin de se concentrer sur des domaines jugés plus porteurs, comme l'oncologie ou l'immunologie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.