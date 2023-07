AstraZeneca : Bon accueil aux résultats et à une acquisition

(CercleFinance.com) - AstraZeneca caracole en tête du FTSE 100 vendredi matin à la Bourse de Londres suite à l'annonce de résultats en forte hausse et de l'acquisition d'un portefeuille de thérapies géniques de Pfizer.



Le titre affiche actuellement un gain de 4%, qui constitue la deuxième meilleure performance de l'indice vedette, en hausse de 0,2% à ce stade.



AstraZeneca a fait état vendredi d'une hausse de 4% de son chiffre d'affaires semestriel en dépit du repli des ventes de ses produits contre le Covid-19.



En excluant ces derniers, son chiffre d'affaires affiche une hausse de 16%, tiré par l'oncologie (+22%), les maladies cardiovasculaire, rénales et liés au métabolisme (+20%), la division respiratoire et immunologie (+10%) et les maladies rares (+12%).



Son bénéfice par action hors éléments exceptionnels ('core) a quant à lui grimpé de 21% à périmètre comparable pour atteindre 4,07 dollar.



Le laboratoire britannique a par ailleurs conclu un accord prévoyant que sa filiale de maladies rares, Alexion, fasse l'acquisition d'un portefeuille de projets de thérapies géniques en phase préclinique appartenant à Pfizer pour un montant d'environ un milliard de dollars.



