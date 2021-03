AstraZeneca : Bénéfices supérieurs aux risques, selon l'EMA

(CercleFinance.com) - Alors que les doutes persistent autour de la sûreté du vaccin AstraZeneca et que plusieurs Etats membres ont par conséquent suspendu leur campagne de vaccination avec le sérum du laboratoire britannique, l'Agence européenne des médicaments (EMA) annonce prendre la situation actuelle 'très au sérieux' et 'évaluer actuellement tous les effets secondaires rares liés aux vaccinations', a annoncé Emer Cook, la directrice exécutive de l'Agence, à l'occasion d'une conférence de presse organisée mardi 16 mars.



Une analyse approfondie de tous les cas suspects rapportés est actuellement menée par le comité de pharmacovigilance et d'évaluation des risques de l'EMA afin de déterminer si ces incidents - formations de caillots de sangs et thromboses - sont liés à la vaccination ou ne constituent que des 'coïncidences', a expliqué la responsable.



'Notre position actuelle est que les bénéfices du vaccin dépassent les risques. Cependant, face aux préoccupations importantes, il nous faut une évaluation sérieuse et scientifiques. C'est ce que nous faisons en ce moment: cela nécessite une analyse complète de toutes les données', a insisté Emer Cook.



La directrice a précisé que les experts 'travaillaient sans relâche' et que leurs conclusions sont attendues jeudi dans l'après-midi. 'Tout dépendra des résultats de cette évaluation. Toutes les options seront alors envisageables, en fonctions des résultats scientifiques', a-t-elle assuré avant de marteler que la mission de l'EMA était de 'garantir la sûreté du produit autorisé et de garantir la confiance des citoyens européens'.



