AstraZeneca : Avis positif du CHMP dans le cancer ovarien

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et MSD (Merck en dehors de l'Amérique du Nord) indiquent que le CHMP a recommandé l'autorisation de mise sur le marché de Lynparza (olaparib) dans l'UE pour le traitement en maintenance en première ligne avec bevacizumab pour un cancer ovarien avancé.



Cet avis favorable concernent les patientes atteintes de cancer ovarien avancé à HRD (homologous recombination deficient)-positif, tumeur qui concerne une femme atteinte de cancer ovarien avancé sur deux.



Il repose sur l'étude de phase III PAOLA-1, qui a montré que les patientes traitées par Lynparza et bevacizumab vivent sans progression de la maladie pour une médiane de 37,2 mois, contre 17,7 mois pour bevacizumab seul.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.