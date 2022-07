AstraZeneca : Acquisition de TeneoTwo

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui un accord pour l'acquisition de TeneoTwo. Cet accord comprend le TNB-486, actuellement en cours d'évaluation dans le lymphome non hodgkinien à cellules B récidivant et réfractaire.



AstraZeneca va acquérir toutes les actions en circulation de TeneoTwo en échange d'un paiement initial de 100 millions de dollars à la conclusion de l'accord.



AstraZeneca versera aux actionnaires de TeneoTwo des paiements d'étape supplémentaires conditionnels liés à la R&D pouvant atteindre 805 millions de dollars et des paiements d'étape supplémentaires conditionnels liés à la commercialisation pouvant atteindre 360 millions de dollars.



L'acquisition de TNB-486 vise à accélérer le développement de ce nouveau médicament potentiel pour les hémopathies malignes à cellules B, notamment le lymphome diffus à grandes cellules B et le lymphome folliculaire.



Le TNB-486 diversifie davantage le portefeuille de produits d'hématologie d'AstraZeneca, qui couvre de multiples modalités et mécanismes thérapeutiques pour traiter un large éventail de cancers du sang.



