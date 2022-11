AstraZeneca : Acquisition de Neogene Therapeutics

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé un accord pour l'acquisition de Neogene Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique pionnière dans la découverte, le développement et la fabrication de thérapies à récepteurs des cellules T de nouvelle génération (TCR-T). Cette thérapie offre une nouvelle approche de thérapie cellulaire pour cibler le cancer.



' Avec un objectif commun d'apporter des thérapies cellulaires aux patients atteints de tumeurs solides, l'expertise de Neogene dans la découverte, le développement et la fabrication de TCR-T renforcera l'ambition d'AstraZeneca de transformer les résultats pour les patients ' indique le groupe.



Les TCR-T sont en train de devenir une modalité thérapeutique prometteuse dans le traitement du cancer. Le TCR-T peut reconnaître des cibles intracellulaires, y compris des mutations spécifiques au cancer, débloquant ainsi potentiellement des cibles auparavant inaccessibles à l'aide de thérapies cellulaires.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en oncologie, AstraZeneca, a déclaré : ' Les capacités de découverte TCR de pointe de Neogene et sa vaste expérience de fabrication complètent la capacité de thérapie cellulaire que nous avons construite au cours des trois dernières années et nous permettent d'accélérer le développement de thérapies cellulaires potentiellement curatives au profit des patients. '



