AstraZeneca : Acquisition de CinCor finalisée

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir finalisé l'acquisition de CinCor Pharma, une société biopharmaceutique de stade clinique basée aux États-Unis qui se concentre sur le développement de nouveaux traitements pour l'hypertension résistante et non contrôlée ainsi que pour les maladies rénales chroniques.



L'acquisition renforce ainsi le pipeline cardiorénal d'AstraZeneca avec notamment le baxdrostat (CIN-107), un inhibiteur de l'aldostérone synthase (ASI) destiné à soigner l'hypertension résistante au traitement.



L'acquisition a été finalisée par le biais d'une offre publique d'achat de toutes les actions en circulation de CinCor pour environ 1,3 milliard de dollars.



Les actionnaires de CinCor ont également reçu un droit de valeur contingente non négociable portant le montant final de la transaction à environ 1,8 milliard de dollars.





