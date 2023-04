AstraZeneca : Accords contractuels simplifiés avec Sanofi

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir mis à jour et simplifié ses accords contractuels avec Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) et Sanofi relatifs au développement et à la commercialisation du nirsevimab aux États-Unis.



'Compte tenu du lancement prochain du nirsevimab aux États-Unis et sur d'autres marchés, la simplification des dispositions préalables clarifie les rôles et les responsabilités des parties concernées' indique le laboratoire.



À la suite de cet accord de simplification, Sanofi versera des redevances à Sobi au fur et à mesure que les ventes de nirsevimab aux États-Unis seront réalisées, et le passif lié aux obligations futures sera éliminé.



AstraZeneca enregistrera un gain de 0,7 milliard de dollars, qui sera comptabilisé dans les autres revenus d'exploitation de base en 2023. L'accord n'aura pas d'incidence sur les prévisions financières d'AstraZeneca pour 2023, précise le laboratoire.



Pour rappel, le nirsevimab -ou Beyfortus selon son nom commercial- est un anticorps expérimental à longue durée d'action visant à protéger les nourrissons contre les infections par le VRS, de leur naissance jusqu'à leur première saison virale au moyen d'une seule dose.



