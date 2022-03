AstraZeneca : Accord mondial exclusif avec Neurimmune

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce que Alexion, sa division consacrée aux maladies rares, a conclu un accord mondial exclusif de collaboration et de licence avec Neurimmune AG pour le 'NI006', soit un anticorps monoclonal humain expérimental actuellement en phase Ib de développement pour le traitement de la cardiomyopathie amyloïde à transthyrétine (ATTR-CM).



Cette maladie, sous-diagnostiquée, entraîne une insuffisance cardiaque progressive et un taux élevé de décès dans les quatre ans suivant le diagnostic, indique AstraZeneca.



Alexion a obtenu une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le NI006.



Selon les termes de l'accord, le paiement initial d'Alexion à Neurimmune est de 30 millions de dollars. Alexion effectuera des paiements d'étape supplémentaires pouvant atteindre 730 millions de dollars à la réalisation de certaines étapes de développement, réglementaires et commerciales.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.