AstraZeneca : Accord mondial avec Ionis Pharmaceuticals

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord mondial de développement et de commercialisation avec Ionis Pharmaceuticals, portant sur l'eplontersen, anciennement connu sous le nom de IONIS-TTR-LRX.



Les sociétés développeront et commercialiseront conjointement l'eplontersen aux États-Unis, tandis qu'AstraZeneca le développera et le commercialisera dans le reste du monde, Amérique latine exceptée.



Selon les termes de l'accord, AstraZeneca paiera initialement 200 millions de dollars à Ionis, avec des paiements conditionnels supplémentaires pouvant aller jusqu'à 485 millions de dollars suite aux approbations réglementaires.



La laboratoire anglo-suédois paiera également jusqu'à 2,9 milliards de dollars de jalons liés aux ventes sur la base de seuils de vente compris entre 500 millions de dollars et 6 milliards de dollars, plus diverses redevances.



La laboratoire ajoute que cette transaction n'aura pas d'impact sur ses prévisions financières 2021.





