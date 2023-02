AstraZeneca : Accord de licence exclusif avec KYM Biosciences

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclut un accord de licence exclusif avec KYM ​​Biosciences (une joint-venture créée par des filiales de Keymed Biosciences et Lepu Biopharma) autour du CMG901, un conjugué anticorps-médicament qui constitue, 'une thérapeutique prometteuse dans le cancer gastrique', selon le laboratoire.



En vertu de l'accord de licence, AstraZeneca sera responsable de la recherche, du développement, de la fabrication et de la commercialisation du CMG901 à l'échelle mondiale.



Le CMG901 est actuellement en cours d'évaluation dans un essai clinique de phase I pour le traitement des tumeurs solides. 'Les résultats préliminaires de l'essai de phase I ont montré un profil clinique encourageant pour le CMG901, avec des signes précoces d'activité antitumorale à toutes les doses testées', souligne AstraZeneca.



Dans le cadre de cet accord, AstraZeneca versera un paiement initial de 63 millions de dollars à la clôture de la transaction et des paiements d'étape supplémentaires liés au développement et aux ventes pouvant atteindre 1,1 milliard de dollars à KYM Biosciences, ainsi que des redevances échelonnées jusqu'à deux chiffres.



La transaction devrait être finalisée au premier semestre 2023 et n'aura pas d'incidence sur les prévisions financières d'AstraZeneca pour 2023.



