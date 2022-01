AstraZeneca : Accord de licence entre Alexion et Neurimmune

(CercleFinance.com) - Alexion, la filiale de maladies rares d'AstraZeneca, a annoncé vendredi la signature d'un accord de licence exclusif avec la société biopharmaceutique suisse Neurimmune.



Aux termes de l'accord, Alexion obtiendra les droits mondiaux portant sur le développement, la fabrication et la commercialisation de NI006, un anticorps monoclonal actuellement en phase de développement.



Ce produit fait aujourd'hui l'objet d'une étude de Phase Ib dans le traitement de l'amylose cardiaque à transthyrétine, une maladie rare et sous-diagnostiquée qui limite à quatre ans l'espérance de vie des patients après leur diagnostic.



Le NI006 vise les modifications anormales de la protéine transthyrétine (TTR), ce qui permet de retirer des dépôts amyloïdes qui s'accumulent dans le coeur et qui entraînent un dysfonctionnement cardiaque progressif.



Alexion va verser un paiement initial de 30 millions de dollars à Neurimmune, un montant qui pourrait s'accompagner de futurs paiements d'étape susceptibles d'atteindre 730 millions de dollars, sans compter les redevances qui pourraient être versées en cas d'approbation du traitement.



