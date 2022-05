AstraZeneca : Accord de licence avec RQ Biotechnology

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclu un accord de licence avec RQ Biotechnology portant sur un portefeuille d'anticorps monoclonaux (mAbs) de stade précoce ciblant le SARS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.



Dans le cadre de cet accord, AstraZeneca a acquis une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser des mAbs contre le SRAS-CoV-2.



'Cet accord reflète notre engagement continu dans la découverte et le développement de nouveaux médicaments pour aider à prévenir et à traiter les maladies infectieuses, y compris le COVID-19', explique Iskra Reic, vice-président exécutif en charge des Vaccins et thérapies immunitaires chez AstraZeneca.



RQ Bio est une société de biotechnologie basée au Royaume-Uni qui se concentre sur le développement de traitements et de thérapies préventives basés sur de puissants mAbs à large spectre pour répondre aux besoins non satisfaits des populations de patients vulnérables.



