AstraZeneca : Accord de collaboration avec Quell Therapeutics

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce aujourd'hui avoir conclu un accord de collaboration, d'option exclusive et de licence avec Quell Therapeutics pour développer de multiples thérapies cellulaires T-régulatrices (Treg) qui ont le potentiel d'être curatives dans les indications du diabète de type 1 (T1D) et des maladies inflammatoires de l'intestin (IBD).



Iain McGill, directeur général de Quell Therapeutics, a déclaré : 'Cette collaboration s'appuie sur notre travail de pionnier visant à développer des thérapies à base de cellules Treg multi-modulaires pour les troubles immunitaires et constitue une excellente validation des technologies et des capacités que nous avons mises en place.'



Mene Pangalos, vice-président exécutif de la R&D biopharmaceutique chez AstraZeneca, a ajouté : Cette collaboration s'inscrit dans notre stratégie visant à cibler les facteurs sous-jacents de la maladie afin d'arrêter ou de ralentir la progression de la maladie et, en fin de compte, d'accélérer la fourniture de soins transformateurs aux patients souffrant de maladies auto-immunes chroniques.'



AstraZeneca aura la possibilité de poursuivre le développement et la commercialisation des candidats cliniques retenus pour le DT1 et les MICI. Quell recevra 85 millions de dollars d'AstraZeneca.



