AstraZeneca : Accord avec Scorpion Therapeutics en oncologie

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce la signature d'un accord de collaboration avec Scorpion Therapeutics afin de découvrir, développer et commercialiser des médicaments de précision contre des protéines cancéreuses jusqu'alors difficiles à cibler.



Les deux partenaires comptent notamment se concentrer sur une classe de protéines appelées facteurs de transcription, qui contrôlent l'expression des gènes.



La collaboration combinera la plate-forme de découverte entièrement intégrée de Scorpion avec le leadership d'AstraZeneca dans le développement et la commercialisation de médicaments de précision pour le traitement du cancer.



Scorpion recevra un paiement en espèces initial de 75 millions de dollars et pourra recevoir des paiements supplémentaires en cas de succès, sous la forme de frais d'option et de paiements d'étape, ainsi que des redevances échelonnées sur les ventes nettes.



