AstraZeneca : Accord avec Ionis pour la maladie de la NASH

(CercleFinance.com) - AstraZeneca a signé un accord de licence pour un médicament expérimental qui a été découvert par son partenaire biotechnologique américain Ionis comme traitement potentiel de la stéato-hépatite non alcoolique (NASH), ont annoncé les entreprises.



L'accord signifie qu'AstraZeneca sera désormais responsable de la poursuite du développement de ION455, y compris les dépôts réglementaires et la commercialisation.



Selon l'accord, Ionis a gagné 30 millions de dollars d'AstraZeneca pour la licence du médicament, tout en pouvant également gagner jusqu'à 300 millions de dollars en paiements d'étapes et en redevances sur les ventes.



ION455 est le deuxième médicament pour le traitement de la NASH qu'Ionis a mis au point en partenariat avec AstraZeneca.



Les deux sociétés ont également collaboré sur le médicament ION839, qui est conçu pour inhiber la production de la protéine PNPLA3, un élément génétique majeur de la progression de la NASH.



Par ailleurs, Ionis développe également un programme NASH en propriété exclusive.



Ionis et AstraZeneca collaborent sur des traitements potentiels pour les maladies rénales, les maladies cardiovasculaires et le cancer.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.