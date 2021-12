AstraZeneca : Accord avec Ionis autour de l'eplontersen

(CercleFinance.com) - AstraZeneca annonce avoir conclu un nouvel accord mondial de développement et de commercialisation avec Ionis Pharmaceuticals portant sur l'eplontersen, un médicament expérimental conçu pour réduire la production de transthyrétine (protéine TTR) dans le cadre de la cardiomyopathie à transthyrétine amyloïde (ATTR-CM) et de la polyneuropathie à transthyrétine amyloïde (ATTR-PN).



Les sociétés développeront et commercialiseront conjointement l'eplontersen aux États-Unis, tandis qu'AstraZeneca le développera et le commercialisera dans le reste du monde, à l'exception de l'Amérique latine.



L'ATTR-CM est une maladie systémique, progressive et mortelle qui entraîne une insuffisance cardiaque progressive et la mort dans les quatre ans suivant le diagnostic. De son côté, l'ATTR-PN est généralement mortelle dans les dix ans, indique le laboratoire.



