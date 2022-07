AstraZeneca : A obtenu un examen prioritaire aux États-Unis

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et Daiichi Sankyo ont reçu notification de l'acceptation de la demande de licence de produit biologique supplémentaire (sBLA) d'Enhertu (trastuzumab deruxtecan) pour le traitement des patientes adultes aux États-Unis atteintes d'un cancer du sein HER2-low. La demande a fait l'objet d'un examen prioritaire.



La Food and Drug Administration (FDA) accorde un examen prioritaire aux demandes de médicaments qui, s'ils étaient approuvés, offriraient des améliorations significatives par rapport aux options disponibles.



Susan Galbraith, vice-présidente exécutive, R&D en oncologie, AstraZeneca, a déclaré : ' Les données de DESTINY-Breast04 représentent la première fois qu'un traitement ciblé par HER2 a montré un bénéfice de survie chez les patientes atteintes d'un cancer du sein métastatique HER2-low '.



