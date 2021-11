AstraZeneca : A livré 2 milliards de doses de vaccins Covid

(CercleFinance.com) - AstraZeneca et ses partenaires annoncent avoir mis en circulation deux milliards de doses de leur vaccin COVID-19 dans plus de 170 pays sur tous les continents de la planète au cours des 11 derniers mois.



Le laboratoire indique qu'environ deux tiers de ces doses sont allés dans des pays à revenu faible ou intermédiaire inférieur, dont plus de 175 millions de doses délivrées à 130 pays par l'intermédiaire du dispositif COVAX.



Cette étape survient un peu plus de 18 mois après qu'AstraZeneca et l'Université d'Oxford ont formé leur partenariat historique pour le développement et la distribution mondiaux d'un vaccin COVID-19 à but non lucratif pour le monde, et moins de 12 mois après sa première autorisation d'urgence au Royaume-Uni .



