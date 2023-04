Astra Space : Nouvelle commande de lancement pour Rocket 4

(CercleFinance.com) - Astra Space a annoncé avoir obtenu une commande de lancement pour Rocket 4 dans le cadre du contrat Orbital Services Program (OSP)-4 de l'US Space Force.



' Nous sommes impatients de travailler avec Astra pour faire de ce lancement un succès. ' a déclaré le lieutenant-colonel Justin Beltz, chef de la division des lancements du Space Systems Command.



La mission STP-S29B est un lancement de mission de catégorie 2, qui impliquera des efforts substantiels de la part d'Astra en tandem avec l'équipe gouvernementale et ses fournisseurs indépendants d'assurance de mission.



' Le STP-S29B exige un niveau d'assurance de mission plus élevé que les lancements précédents d'Astra et représente donc une augmentation significative de la coordination d'Astra avec la Force spatiale pour effectuer un lancement conçu pour le succès de la mission ', a déclaré le Dr Thomas Williams, directeur principal des ventes fédérales chez Astra.



