Assa Abloy : Une acquisition dans l'Ouest américain

(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le premier fabricant mondial de serrures et de verrous, a annoncé mercredi l'acquisition de Capital Door Service, un distributeur américain de portes automatiques piétonnes.



Le groupe suédois explique que le rachat de ce spécialiste des automatismes d'ouverture va lui permettre de se renforcer dans l'Ouest des Etats-Unis, Capital Door étant aujourd'hui présent en Californie, au Nevada et en Arizona.



Créé en 1999, l'entreprise - dont le siège se situe à Sacramento - commercialise notamment des portes hospitalières et des portes rondes pour l'accès aux immeubles de bureaux.



Son chiffre d'affaires a atteint 17 millions de dollars l'an dernier, pour un effectif de quelque 50 personnes.



Assa Abloy précise que l'acquisition sera relutive dès le départ.



