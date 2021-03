Assa Abloy : Soutenu par un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - Assa Abloy avance de plus de 2% sur l'OMX avec le soutien de Barclays qui remonte sa recommandation sur l'action du groupe de solutions de verrouillage de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer', avec un objectif de cours rehaussé de 210 à 280 couronnes suédoises.



'Une transformation discrète a eu lieu sous la direction du CEO Nico Delvaux depuis 2018', souligne le broker pour qui le titre 'est probablement à un point d'inflexion' et 'devrait redevenir une détention de base pour les investisseurs dans les industries européennes'.



