Assa Abloy : Rachat dans les portes automatiques aux USA

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé mardi le rachat de l'entreprise américaine J Newton Enterprises, spécialisée dans la commercialisation de portes piétonnes et la fourniture de services associés.



Le leader mondial des serrures explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à se renforcer sur le marché des portes d'entrée automatiques.



Créée en 2003 et basée à Inverness (Floride), J Newton a généré un chiffre d'affaires de l'ordre de 16 million de dollars en 2021, assortie d'un 'bon niveau' de marge opérationnelle (Ebit) au sens du groupe suédois.



L'acquisition devrait donc être relutive dès sa finalisation, indique Assa Abloy.



