Assa Abloy : Peu de réaction après les résultats trimestriels

(CercleFinance.com) - Assa Abloy, le numéro un mondial de la serrurerie, ne parvient pas à décoller en Bourse ce lundi malgré la publication de résultats trimestriels marqués par une croissance plus forte que prévu.



Le groupe suédois a dévoilé ce matin un bénéfice d'exploitation de 3,6 milliards de couronnes (350 millions d'euros) au titre du deuxième trimestre, au-dessus du consensus de 3,5 milliards et contre 2,1 milliards un an plus tôt.



Avec des ventes qui totalisent plus de 23,6 milliards de couronnes, la croissance organique atteint 23%, une performance bien meilleure que prévu puisque les analystes attendaient 20% en moyenne.



'Les coûts des matières premières ont continué de grimper au deuxième trimestre, mais l'équipe de direction explique que les hausses de prix ont largement compensé leur impact', commentent les analystes d'Oddo BHF, qui restent à 'surperformance' sur le titre.



A la Bourse de Stockholm, le titre Assa Abloy oscillait autour de l'équilibre lundi après cette publication, l'action gagnant actuellement 0,3% après avoir évolué dans le rouge une partie de la matinée.



Le cours de Bourse du fabricant de systèmes de fermetures affiche néanmoins un gain de 33% depuis le début de l'année.



