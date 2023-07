Assa Abloy : Le titre chute, un broker abaisse son opinion

(CercleFinance.com) - Le titre chute de près de 3% pénalisé par l'analyse négative d'UBS. Le bureau d'analyses a dégradé sa recommandation sur la valeur de 'achat' à 'neutre', avec un objectif de cours ajusté de 270 à 271 couronnes suédoises, une cible qui implique un potentiel de hausse de 7% pour le titre du fabricant de serrures et de systèmes de sécurité.



'Les actions reflètent fidèlement l'équilibre entre les perspectives de croissance rentable d'Assa et les risques à court terme découlant du ralentissement de ses marchés finaux et de l'intégration des fusions et acquisitions', juge ainsi le broker.



