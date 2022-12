Assa Abloy : Deux cessions pour faire avancer le projet US

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé vendredi deux cessions en Amérique du Nord en vue d'obtenir l'aval du Département américain de la Justice, qui s'oppose pour l'instant à son projet de rachat des activités de matériel et de rénovation du groupe industriel diversifié Spectrum Brands.



Le géant suédois de la serrurerie indique avoir conclu des accords contraignants portant sur la cession à la fois d'Emtek et de sa filiale d'ouverture intelligente de portes aux Etats-Unis et au Canada.



Ces deux ensembles, qui représentent un périmètre d'activité de quelque 350 millions de dollars, ont été cédés pour un montant de 800 millions de dollars, est-il précisé dans son communiqué.



'Nous sommes confiants dans le fait que nous avons désormais totalement écarté les craintes exprimées par le Département de la Justice sur les questions ayant trait à la concurrence', a estimé Nico Delvaux, le directeur général du groupe.



Assa Abloy avait signé l'an dernier un accord définitif en vue de l'acquisition pour 4,3 milliards de dollars de la division Hardware and Home Improvement (HHI) de Spectrum Brands pour 4,3 milliards de dollars.



Cette entité fournit des produits de sécurité (serrures, serrures électroniques, intelligentes, biométriques) destinés au marché résidentiel nord-américain.



Au mois de septembre dernier, le Département de la Justice avait néanmoins manifesté son intention de s'opposer à l'opération.



