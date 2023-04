Assa Abloy : Bénéfice net trimestriel en hausse de 29%

(CercleFinance.com) - Assa Abloy publie un chiffre d'affaires de 32 391 millions de couronnes au 1er trimestre 2023, en hausse de 22% par rapport à la même période un an plus tôt.



En détail, les ventes organiques ont augmenté de 8%, complétées par des effets de change positifs de 9% et une croissance de 5% des fusions et acquisitions.



Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a progressé de 30% pour s'établir à 5186 millions de couronnes, avec une marge d'exploitation de 16%.



De son côté, le bénéfice net s'est élevé à 3692 millions de couronnes (+29%) et le bénéfice par action avant et après dilution s'est élevé à 3,32 SEK (+29%).



Enfin, le flux de trésorerie d'exploitation au cours du trimestre a augmenté de... 346% pour atteindre 4069 millions de couronnes.



