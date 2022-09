Assa Abloy : Acquisition au Brésil dans les contrôles d'accès

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé lundi avoir signé un accord en vue de racheter Control iD, une société brésilienne spécialisée dans le matériel et les logiciels de contrôle d'accès.



Dans un communiqué, le géant suédois des serrures et des ouvertures de portes évoque une acquisition 'stratégique' qui va lui permettre de renforcer son offre à la fois dans la biométrie et dans les marchés émergents.



Le groupe fait valoir que la technologie de Control iD va venir combler un vide dans son portefeuille, notamment en ce qui concerne la reconnaissance faciale.



Créée en 2006 à Sao Paulo, Control iD génère un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 23 millions d'euros avec un 'bon niveau' de marge opérationnelle, pour un effectif de quelque 300 salariés.



L'acquisition, qui sera relutive dès sa finalisation, doit être bouclée d'ici à la fin de l'année.



