Assa Abloy : Accord conclu avec le Département de la Justice

(CercleFinance.com) - Assa Abloy a annoncé ce week-end avoir trouvé un accord à l'amiable avec le Département américain de la Justice (DoJ) concernant son projet de rachat des activités de matériel et de rénovation pour la maison du groupe industriel diversifié Spectrum Brands.



Le géant suédois des serrures indique qu'il a prévu de poursuivre, comme convenu, la cession d'Emtek, un fabricant de poignets de porte haut de gamme, et de sa filiale d'ouverture intelligente de portes aux Etats-Unis et au Canada



Ce règlement va mettre fin aux poursuites judiciaires que l'administration américaine avaient intentées contre le groupe devant un tribunal du district de Columbia.



En conséquence, la transaction devrait être finalisée au plus tard d'ici à la fin du mois de juin, assure Assa dans un communiqué.



Assa Abloy avait annoncé en septembre 2022 son projet d'acquérir les activités de matériel et de rénovation de la maison de Spectrum Brands pour un montant de 4,3 milliards de dollar, mais le DoJ avait rapidement manifesté son intention de s'opposer au projet.



En dépit de cette annonce, l'action Assa Abloy se repliait d'environ 0,6% lundi matin à la Bourse de Francfort. Elle affiche un gain de 9,75% depuis le début de l'année, contre un gain de 11% pour l'indice OMX Stockholm.



